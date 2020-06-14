Elano completa 39 anos e Santos homenageia ídolo nas redes sociais

O Santos aproveitou este domingo para parabenizar o meia Elano, que completa 39 anos no dia de hoje. Por meio das redes sociais, o Peixe homenageou o ídolo com uma série de imagens de suas passagens pelo clube.
- Tem ídolo completando mais um ano de vida neste domingo. Feliz aniversário, Elano. Com o manto sagrado, o aniversariante marcou 68 gols em 322 jogos e conquistou sete títulos - publicou o Santos nas redes sociais.
Atual técnico da Inter de Limeira, o ex-jogador venceu quatro Paulistas (2011, 2012, 2015 e 2016), dois Brasileiros (2002 e 2004) e uma Libertadores (2011). O aniversariante tem passagens por outras grandes equipes como Flamengo, Grêmio, Galatasaray, Manchester City e Shaktar Donetsk. Na Seleção Brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2009.
Veja a homenagem do clube nas redes sociaisSonhos e mais sonhos realizados com o #MantoSagrado.
Obrigado por tudo, @ElanoBlumer! Parabéns mais uma vez e muitas felicidades nesta data. Ídolo! ⚪⚫ pic.twitter.com/kMXdEThrQu— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) June 14, 2020 E MAIS:Estátua na Vila e descoberta de Neymar: cinco anos da morte de ZitoSantos entra no CBCS e amplia atuação nos jogos eletrônicosCom a saída de Evandro, falta de meias pode ser problema no SantosSantos Store reabre na Vila; veja dias e horários de funcionamento da loja E MAIS: