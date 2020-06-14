Elano completa 39 anos e Santos homenageia ídolo nas redes sociais

Crédito: Ivan Storti / Santos FC

O Santos aproveitou este domingo para parabenizar o meia Elano, que completa 39 anos no dia de hoje. Por meio das redes sociais, o Peixe homenageou o ídolo com uma série de imagens de suas passagens pelo clube.

- Tem ídolo completando mais um ano de vida neste domingo. Feliz aniversário, Elano. Com o manto sagrado, o aniversariante marcou 68 gols em 322 jogos e conquistou sete títulos - publicou o Santos nas redes sociais.

Atual técnico da Inter de Limeira, o ex-jogador venceu quatro Paulistas (2011, 2012, 2015 e 2016), dois Brasileiros (2002 e 2004) e uma Libertadores (2011). O aniversariante tem passagens por outras grandes equipes como Flamengo, Grêmio, Galatasaray, Manchester City e Shaktar Donetsk. Na Seleção Brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2009.

Veja a homenagem do clube nas redes sociaisSonhos e mais sonhos realizados com o #MantoSagrado.