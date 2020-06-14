Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elano completa 39 anos e Santos homenageia ídolo nas redes sociais

Ex-meia do Santos participou das conquistas de quatro Campeonatos Paulistas, dois Brasileiros e uma Copa Libertadores. Veja a homenagem do Peixe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2020 às 18:00

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 18:00

Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O Santos aproveitou este domingo para parabenizar o meia Elano, que completa 39 anos no dia de hoje. Por meio das redes sociais, o Peixe homenageou o ídolo com uma série de imagens de suas passagens pelo clube.
- Tem ídolo completando mais um ano de vida neste domingo. Feliz aniversário, Elano. Com o manto sagrado, o aniversariante marcou 68 gols em 322 jogos e conquistou sete títulos - publicou o Santos nas redes sociais.
Atual técnico da Inter de Limeira, o ex-jogador venceu quatro Paulistas (2011, 2012, 2015 e 2016), dois Brasileiros (2002 e 2004) e uma Libertadores (2011). O aniversariante tem passagens por outras grandes equipes como Flamengo, Grêmio, Galatasaray, Manchester City e Shaktar Donetsk. Na Seleção Brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2009.
Veja a homenagem do clube nas redes sociaisSonhos e mais sonhos realizados com o #MantoSagrado.
Obrigado por tudo, @ElanoBlumer! Parabéns mais uma vez e muitas felicidades nesta data. Ídolo! ⚪⚫ pic.twitter.com/kMXdEThrQu— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) June 14, 2020 E MAIS:Estátua na Vila e descoberta de Neymar: cinco anos da morte de ZitoSantos entra no CBCS e amplia atuação nos jogos eletrônicosCom a saída de Evandro, falta de meias pode ser problema no SantosSantos Store reabre na Vila; veja dias e horários de funcionamento da loja E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados