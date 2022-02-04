El Toro! Enderson elogia atuações de Erison no Botafogo: 'Tem entrado muito bem'

Erison teve duas substituições de impacto nos dois jogos que fez pelo Botafogo. Contra o Bangu, uma assistência. Na vitória sobre o Madureira, na última quinta-feira, o começo da jogada que resultou no gol de Raí.+ Humildade, destaque na Copinha e 'técnica de camisa 10': quem é Raí, meia que selou a vitória do Botafogo

O camisa 89, recém-contratado junto ao Brasil de Pelotas após se destacar na reta final da última Série B, arrancou elogios de Enderson Moreira na entrevista coletiva após o triunfo sobre o Tricolor Suburbano.

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– O Erison tem entrado muito bem. Nos incomodou muito no ano passado, quando estava no Brasil-RS. Fez uma boa temporada. Os atletas estão chegando e buscando o espaço, estão indo bem, estão crescendo. O grupo também recebe todos muito bem, o que é fundamental para cada um desenvolver o seu jogo - afirmou.

Nas redes sociais, a força física e vontade de Erison têm chamado a atenção dos torcedores do Alvinegro, que o apelidaram de 'El Toro' e 'Búfalo', justamente pela facilidade de vencer os adversários no jogo físico - como foi na jogada do quarto gol, quando ele facilmente jogou o zagueiro do Madureira no chão com o ombro.

O Botafogo volta aos gramados na próxima segunda-feira para enfrentar o Nova Iguaçu no Estádio Nilton Santos às 21h, pela 4ª rodada do Estadual.