El Toro! Com dois gols em 10 minutos, Erison, do Botafogo, assume artilharia do Carioca

Erison trouxe uma personificação ao significado de "impacto imediato". O atacante do Botafogo precisou de pouco menos de dez minutos em campo para marcar dois gols e transformar o que seria uma boa vitória em goleada - o placar foi 5 a 0 para o Glorioso em cima do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos.+ Noite especial: Lucas Mezenga e Rikelmi marcam primeiro gol pelo Botafogo em goleada

O camisa 89 entrou no lugar de Matheus Nascimento já na reta final da partida. Mesmo assim, mostrou disposição e mostrou serviço. Logo no primeiro lance em campo, trombou com o zagueiro do Voltaço e iniciou a jogada que terminou no gol de Rikelmi.

Logo depois, a consagração. As jogadas foram muito parecidas: o Botafogo avançando em velocidade pelo lado direito, Erison se posicionando entre os zagueiros e adiantando um deles para marcar. Deu certo.

Os dois "gols-relâmpago" colocaram o 'El Toro' na artilharia do Carioca. Agora, o atacante tem cinco gols - mesma quantidade de Gabi, do Flamengo, Matheus Nascimento, companheiro do Botafogo, e Nenê e Raniel, dupla do Vasco.