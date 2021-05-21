Eibar x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

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Neste sábado, Eibar e Barcelona se enfrentam na rodada final de La Liga, às 13h (de Brasília), no Ipurua Municipal Stadium. O confronto entre o lanterna da competição e o Barça, que não briga mais pelo título, não terá Lionel Messi, que poderia fazer a sua última partida pelo clube catalão.

Veja a tabela do EspanholO Eibar ocupa a última colocação do Campeonato Espanhol, com 30 pontos somados em 37 rodadas, mas segue vivo na briga para se manter na elite. A permanência da equipe em La Liga depende da vitória e do resultado dos jogos de Huesca, Elche e Real Valladolid.

- Temos que ser o que éramos contra o Barcelona. Em outros anos, tivemos muitos gols quando jogamos jogos ruins, e foi uma medição ruim. Este ano não foi assim, exceto por dois jogos. Temos de ser nós próprios. O futebol que quero temos de o fazer - disse Mendilibar, treinador do Eibar.

O Barcelona permaneceu na briga pelo título de La Liga até as rodadas finais do campeonato, mas ficou para trás em relação aos rivais Atlético de Madrid e Real Madrid. No momento, a equipe planeja apenas manter a sua terceira colocação.

- Foi uma semana difícil para os jogadores. Mas não é momento para crítica e sim momento de respeita-los. Já fizeram muito pelo clube e o clube por eles. Há sempre um fim de ciclo, mas seguramente não é o momento de se falar disso - disse Ronald Koeman, treinador do Barcelona.FICHA TÉCNICAEIBAR X BARCELONA - Campeonato Espanhol - 38ª rodada

Data e horário: 22/05/2021, às13h (de Brasília)Local: Ipurua Municipal Stadium, em Eibar (ESP)Árbitro: Santiago Jaime LatreAssistentes: Mario Melero López e José Alcoba RodriguezOnde assistir: Sem transmissão

EIBAR (Treinador: Jose Luis Mendilibar)Dmitrovic; Róber, Paulo Oliveira, Arbilla e Ángel; Recio, Atienza, Expósito e Bryan Gil; Kike e Enrich.

BARCELONA (Treinador: Ronald Koeman)Neto; Araújo, Piqué e Umtiti; Busquets, Dembelé, de Jong, Moriba e Alba; Griezmann e Braithwaite.