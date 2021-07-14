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futebol

Egídio volta a marcar depois de dois anos e dedica gol pelo Fluminense à gravidez da esposa

Lateral foi líder de assistências na temporada passada, mas ainda não havia marcado com a camisa do time tricolor; Flu venceu o Cerro na Libertadores...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 23:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 23:16
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Destaque nas assistências, o lateral-esquerdo Egídio não marcava um gol desde o dia 16 de março de 2019, ainda com a camisa do Cruzeiro. Isso mudou nesta terça-feira, quando o jogador garantiu o 2 a 0 do Fluminense sobre o Cerro Porteño, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais, ele celebrou e dedicou o gol à gravidez da esposa, que terá seu segundo filho.
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- Desde a gravidez da primeira, da Mara Flor, se fizesse o gol era para comemorar com a bola na barriga. Não fiz, ela completou um ano. Agora minha esposa está gravida, acabamos de anunciar, completou três meses, esperamos e agora saiu. Realmente uma noite muito feliz, consegui dedicar à gravidez dela. Ela foi mais cedo fazer a ultrassonografia e está tudo certo. Felicidade imensa e o primeiro passo muito bem dado - disse o jogador.
Veja os confrontos da Libertadores Egídio foi o líder em assistências na temporada passada e já distribuiu alguns bons passes nesta também, mas ainda não havia balançado a rede com a camisa do Flu. Ele e o tricolor carioca voltam a entrar em campo no sábado, contra o Grêmio, às 21h, no Maracanã. A volta da Libertadores é na terça-feira, dia 20, no Rio de Janeiro.

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