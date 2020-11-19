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Egídio, Michel Araújo e Nino testam positivo para Covid-19 e desfalcam o Fluminense

Trio se junta a Fernando Pacheco, que está em isolamento desde sexta-feira; Yago Felipe já está recuperado e retornou ao treinamento na quarta...

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 18:02
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense tem mais três desfalques para o duelo com o Internacional, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Egídio, o zagueiro Nino e o atacante Michel Araújo testaram positivo para a Covid-19 em exames realizados na quarta-feira e entregues nesta quinta. Os três já estão em isolamento.
O trio se junta a Fernando Pacheco, que teve o resultado positivo na última sexta-feira. Yago Felipe, que também pegou o vírus, já retornou aos treinos. Quem também fica fora desta partida no Beira-Rio, mas por lesão, é o atacante Fred, com entorse no tornozelo direito.
Com os 10 dias necessários de isolamento pelo protocolo da CBF, caso fiquem assintomáticos e testem negativo, os jogadores devem retornar aos treinos apenas na sexta-feira, dia 27. Com isso, teriam três dias de treinamento para encarar o Red Bull Bragantino, na segunda-feira, dia 30.

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