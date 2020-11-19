Egídio, Michel Araújo e Nino testam positivo para Covid-19 e desfalcam o Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense tem mais três desfalques para o duelo com o Internacional, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Egídio, o zagueiro Nino e o atacante Michel Araújo testaram positivo para a Covid-19 em exames realizados na quarta-feira e entregues nesta quinta. Os três já estão em isolamento.

O trio se junta a Fernando Pacheco, que teve o resultado positivo na última sexta-feira. Yago Felipe, que também pegou o vírus, já retornou aos treinos. Quem também fica fora desta partida no Beira-Rio, mas por lesão, é o atacante Fred, com entorse no tornozelo direito.