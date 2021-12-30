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futebol

Egídio deixa o Fluminense para reforçar o Coritiba

Lateral-esquerdo não estava nos planos do Fluminense; Egídio acertou com o Coritiba e viajou para realizar exames médicos...

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 16:18

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 16:18
Nesta quinta-feira, Egídio teve a saída do Fluminense confirmada. O lateral-esquerdo não estava nos planos do clube, que contratou Mario Pineida para a posição. Assim, o jogador acertou com o Coritiba, e viajou para o Paraná a fim de realizar exames físicos. O time paranaense anunciou a contratação do atleta em suas redes sociais.Egídio chegou ao Fluminense em 2020, após sair do Cruzeiro. Em sua primeira temporada no Tricolor, deu 11 assistências em 39 jogos. Na última, foram três assistências e um gol marcado em 36 jogos. Desde setembro, o lateral estava sem atuar e já tinha a saída do clube prevista. Em entrevista coletiva, Marcão afirmou que o afastamento partiu do atleta. - Algumas coisas foram decididas internamente sobre o Egídio. É um cara que respeitamos muito, mas alguns posicionamentos até dele mesmo já foram resolvidos. Não pudemos contar com o Marlon, que sentiu o adutor. Tivemos o Danilo, treinamos o Gustavo na lateral, o Daniel no banco também - explicou o treinador em entrevista coletiva.
Crédito: EgídiofoianunciadopeloCoritibaatravésderedessociais(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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