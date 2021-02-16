Egídio dá a volta por cima e tem mais uma grande atuação pelo Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Ao longo da temporada, o lateral-esquerdo Egídio foi bastante questionado pela torcida do Fluminense e chegou a perder a titularidade para Danilo Barcelos. No entanto, em 2021, o jogador voltou a ter oportunidade na equipe e deu a volta por cima com boas atuações. Diante do Ceará, o atleta deu duas assistências e apresentou bons números.

> Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroDe acordo com os números do portal "Sofascore", além das duas assistências para os gols de Martinelli e Samuel, o lateral ganhou todas as disputas de bola e teve três desarmes e duas interceptações ao longo da partida. Ele também não cometeu falta ou foi driblado por algum adversário, tendo a nota 8.4 por sua atuação.

Nos últimos seis jogos, Egídio se destacou com nada menos que 4 assistências e 10 passes decisivos. Na parte defensiva, o camisa 6 fez 19 desarmes, 10 interceptações e 14 cortes, ajudando a equipe a ter quatro jogos sem sofrer gols. Outro ponto é que ele não cometeu qualquer erro defensivo e cresceu de produção na reta final do Brasileirão.

> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores

Segundo os números da competição, Egídio é o lateral com mais assistências no campeonato. Com as duas desta segunda-feira, ele alcançou a marca de 7 passes convertidos em gol para o Tricolor carioca. Mais concentrado e protegido por uma dupla de volantes forte, o lateral chega ao final da competição com moral no Flu.