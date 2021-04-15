Egídio aciona o Cruzeiro na Justiça do Trabalho e pede mais de R$ 5 milhões em indenização

Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro

O Cruzeiro terá nova batalha jurídica com um ex-jogador do clube. O lateral-esquerdo Egídio, atualmente no Fluminense, acionou a Justiça do Trabalho pedindo R$ 5.626.422,07. A primeira audiência está marcada para 7 de junho.A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. A ação foi distribuída na última terça-feira, dia 13 de abril, na 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Egídio quer receber da Raposa pagamentos em atraso e verbas rescisórias. A defesa do jogador alega que o Cruzeiro rescindiu o contrato de forma unilateral em maio do ano passado e fez um acordo com o jogador para pagar R$ 2.394.219,84 em 20 parcelas mensais de R$ 119.710,99, começando em janeiro de 2021. Outra parte do acordo diz, segundo o lateral, que a Raposa iria pagar até 18 meses R$ 216.801,17, referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O não cumprimento do acordo gerou a ação, tirando do Cruzeiro a possibilidade de conseguir descontos nos pagamentos. Confira abaixo o que o jogador pede na ação. -13º Salário 2019, no valor histórico líquido de R$ 167.206,00 e atualizado de R$ R$ 176.862,46;

-Saldo de salário de 09/2019 no valor histórico líquido de R$ 59.929,00 e atualizado de R$ 63.390,01;

-Salário de 10/2019 no valor histórico líquido de R$ 166.694,00 e atualizado de R$ 176.320,89;

-Salário de 11/2019 no valor histórico líquido de R$ 166.671,00 e atualizado de R$ 176.296,56;

-Férias +1/3 (Dezembro/2019) no valor histórico líquido de R$ 222.731,45 e atualizado de R$ 235.594,61;

-Férias proporcionais + 1/3 no valor histórico líquido de R$ 25.555,56 e atualizado de R$ 27.031,44;

-Premiação do ano de 2018 no valor histórico líquido de R$ 58.129,46 e atualizado de R$ 61.486,55;

-Premiação do ano de 2019 no valor histórico líquido de R$ 147.303,37 e atualizado de R$ 155.810,42;

-Cláusula compensatória desportiva do art. 28 inciso II da Lei 9.615/98, no valor histórico líquido de R$ 2.760.000,00 e atualizado de R$ 2.919.395,20;

-Pagamento da multa do art.477, §8º da CLT, no importe histórico de R$ 230.000,00 e atualizado de R$ 243.282,93;

-Caso não haja o pagamento das verbas rescisórias até a primeira audiência, requer a condenação do Reclamado ao pagamento do acréscimo de 50%, previsto no art. 467 da CLT, no importe histórico de R$ 404.393,51 e atualizado de R$ 427.748,00;

-Valores a título de FGTS em aberto, na quantia histórica de R$ 216.801,17, a qual, atualizada, perfaz o montante de R$ 229.321,85,