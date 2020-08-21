Eficiência no ataque dá o tom da vitória do Vasco sobre o Ceará

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A atuação do Vasco na vitória, por 3 a 0, sobre o Ceará, na última quinta-feira, foi daquelas em que o placar pode dar a impressão errada a algum desavisado. O Cruz-Maltino não teve um amplo domínio sobre o adversário, mas foi eficiente na medida certa para aproveitar as chances criadas e definir a partida, em noite feliz para os artilheiros.

O técnico Ramon Menezes fez mudanças na equipe que venceu o São Paulo, no último domingo e optou por Claudio Winck e Neto Borges iniciando como titulares, nas vagas de Cayo Tenório e Gabriel Pec. Na etapa inicial, no entanto, o Ceará foi superior. Os donos da casa tiveram mais a posse de bola e conseguiram mais finalizações, mas nenhuma delas realmente levou perigo à meta de Fernando Miguel. Do lado Cruz-Maltino, apenas Benítez esboçava alguma criatividade. – Sabíamos que eles nos pressionariam na casa deles. Eles não tiveram grandes chances, mas ficaram com a bola no nosso campo. Às vezes, no jogo, temos que ter a maturidade de saber que vão ficar no nosso campo. Vamos enfrentar equipes qualificadas no Brasileiro então vamos precisar melhorar a saída de bola – analisou Fellipe Bastos, após a partida.

Com o empate sem gols persistindo até o intervalo, Ramon voltou para o segundo tempo com Bruno Gomes na vaga de Neto Borges. O garoto de 19 anos segurou as pontas na marcação pelo meio e liberou um pouco mais Andrey e Fellipe Bastos para ajudarem na criação.

O Vasco passou a gostar mais do jogo e a chegar um pouco mais. O primeiro gol saiu na base da típica garra argentina, quando Benitez pressionou Luiz Otávio forçando o erro do zagueiro do Ceará. O camisa 10 tocou para Andrey, que acionou Cano praticamente pela primeira vez no jogo. Letal, o artilheiro abriu o placar e deu mais tranquilidade ao Vasco.

Confiante, o time carioca voltou a balançar as redes com Fellipe Bastos, após passe de Talles Magno, até então com atuação discreta. No fim, com o Ceará no desespero e desorganizado, o estreante Carlinhos fez lançamento na medida para Ribamar fechar a goleada.

Solidez defensiva

Outro ponto de destaque foi a segurança defensiva mostrada pela equipe de Ramon. Nos momentos de dificuldades na partida, os zagueiro Leandro Castan e Ricardo Graça mostraram que estão cada vez mais entrosados e tiveram um bom aproveitamento, em especial nas bolas aéreas.