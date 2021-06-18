'Efeito Rodrigo Caio'? Números defensivos do Flamengo provam a importância do zagueiro; compare!

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Não é coincidência: a presença de Rodrigo Caio eleva o desempenho defensivo do Flamengo. A comparação entre jogos de torneios nacionais e internacionais demonstra o impacto do camisa 3. Foram 11 partidas nesta temporada desconsiderando o Estadual, das quais o zagueiro atuou em cinco. Nestes jogos, o Rubro-Negro não foi vazado em quatro. Já nos outros seis confrontos que Rodrigo Caio não esteve em campo, o time só não sofreu gol uma vez.+ Brasileirão, Copas e mais: conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!

Neste sábado, contra o Red Bull Bragantino às 21h, o técnico Rogério Ceni conta com Rodrigo Caio para manter a boa fase do sistema defensivo. O Flamengo não sofreu gols nos últimos cinco jogos, e está invicto no Brasileirão.Além de Rodrigo Caio, a recuperação do goleiro Diego Alves também ajuda a explicar a evolução recente da defesa do Flamengo. Sem Isla, a serviço da seleção chilena na Copa América, o Rubro-Negro vem atuando com a seguinte formação defensiva: Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís.Abaixo, confira outros números do Flamengo por torneios nacionais e internacionais na temporada de 2021. As informações são do potal SofaScore.

À esquerda, com Rodrigo Caio. À direita, sem o camisa 3. Compare!