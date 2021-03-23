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futebol

Efeito Ramírez? Internacional marcou gol em todos os jogos do Gauchão

Colorado mostrou intensidade e não passou em branco nos cinco primeiros jogos da temporada...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 19:04
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após perder o Campeonato Brasileiro de maneira dolorosa, quando viu o Flamengo ultrapassar na penúltima rodada, o Internacional resolveu mexer na comissão técnica e trouxe Miguel Ángel Ramírez.
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Sob o comando do espanhol, o Colorado tem a missão te ser mais ‘ofensivo’ dentro das quatro linhas e vencer seus rivais com autoridade.
Apesar de o treinador ter estreado de maneira oficial apenas no último domingo, Miguel Ángel Ramírez implementou seu estilo dentro do clube e isso é claro com a postura dos atletas dentro das quatro linhas.
Uma das principais características é que o Internacional marcou gol em todos os jogos do Gauchão. Mesmo sem a equipe titular em algumas partidas, a equipe não passou em branco.
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Após cinco partidas, o Inter tem o segundo melhor ataque com 9 gols, empatado com o Grêmio e abaixo do Ypiranga-RS.

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