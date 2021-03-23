Efeito Ramírez? Internacional marcou gol em todos os jogos do Gauchão

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após perder o Campeonato Brasileiro de maneira dolorosa, quando viu o Flamengo ultrapassar na penúltima rodada, o Internacional resolveu mexer na comissão técnica e trouxe Miguel Ángel Ramírez.

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Sob o comando do espanhol, o Colorado tem a missão te ser mais ‘ofensivo’ dentro das quatro linhas e vencer seus rivais com autoridade.

Apesar de o treinador ter estreado de maneira oficial apenas no último domingo, Miguel Ángel Ramírez implementou seu estilo dentro do clube e isso é claro com a postura dos atletas dentro das quatro linhas.

Uma das principais características é que o Internacional marcou gol em todos os jogos do Gauchão. Mesmo sem a equipe titular em algumas partidas, a equipe não passou em branco.

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