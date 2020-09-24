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futebol

Efeito Jair Ventura: Sport sobe de produção com novo técnico

Em sete jogos no comando do Leão, o time venceu quatro jogos, dois empates e apenas uma derrota...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 14:53
Crédito: Twitter/Sport
Contratado na reta final de agosto, Jair Ventura chegou com ao Sport com a missão de recuperar a equipe e tirar da zona de rebaixamento, algo que preocupava a diretoria do Leão.Apesar do longo período sem treinar nenhum clube, o comandante chegou com o discurso firme e uma das metas era ajustar o sistema defensivo, grande dor de cabeça da torcida.
Aos poucos, Jair Ventura ajeitou a zaga, deu equilíbrio ao meio-campo e deixou o time letal nas raras descidas ao ataque.
O resultado não poderia ser outro. Em sete jogos no comando do Sport, o time mostrou poder de reação, subiu de produção e agora ocupa a 7ª colocação.
Para entender a melhora é só observar a tabela do Brasileirão, onde o Rubro-Negro está empatado com o Flamengo, atual campeão do país e América, ambos com 17 pontos.
A última vítima de Jair Ventura foi o Corinthians. Na Ilha do Retiro, o Leão venceu por 1 a 0. O próximo jogo será na quarta-feira, dia 7 de outubro, contra o Flamengo.
Desempenho de Jair no Sport:
4 vitórias2 derrotas1 empate

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