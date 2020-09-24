Efeito Jair Ventura: Sport sobe de produção com novo técnico

Crédito: Twitter/Sport

Contratado na reta final de agosto, Jair Ventura chegou com ao Sport com a missão de recuperar a equipe e tirar da zona de rebaixamento, algo que preocupava a diretoria do Leão.Apesar do longo período sem treinar nenhum clube, o comandante chegou com o discurso firme e uma das metas era ajustar o sistema defensivo, grande dor de cabeça da torcida.

Aos poucos, Jair Ventura ajeitou a zaga, deu equilíbrio ao meio-campo e deixou o time letal nas raras descidas ao ataque.

O resultado não poderia ser outro. Em sete jogos no comando do Sport, o time mostrou poder de reação, subiu de produção e agora ocupa a 7ª colocação.

Para entender a melhora é só observar a tabela do Brasileirão, onde o Rubro-Negro está empatado com o Flamengo, atual campeão do país e América, ambos com 17 pontos.

A última vítima de Jair Ventura foi o Corinthians. Na Ilha do Retiro, o Leão venceu por 1 a 0. O próximo jogo será na quarta-feira, dia 7 de outubro, contra o Flamengo.

Desempenho de Jair no Sport: