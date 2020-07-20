Eduardo Sasha é mais um a entrar na Justiça pedindo rescisão do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Não é somente o goleiro Everson que busca a rescisão de contrato com o Santos na Justiça.

Na noite do último domingo, o atacante Eduardo Sasha acionou o Peixe e busca a rescisão de contrato, com base no FGTS (Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço) não recolhido desde novembro de 2019, não recebimento dos direitos de imagem desde o início de 2020 e o corte salarial de 70% no salário pago na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) nos últimos três meses. O processo corre em segredo de Justiça. A notícia foi dada primeiramente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.Em nota oficial, os representantes do jogador explicaram o que motivou a tomada de decisão do camisa 27. O atacante ressalta ainda a falta de comunicação da diretoria para com o elenco.

Veja o comunicado

"O atleta Sasha (Eduardo Colcenti Antunes) entrou na Justiça do Trabalho para romper seu vínculo contratual com o Santos Futebol Clube por falta de pagamento dos salários, falta de recolhimento do FGTS e requerendo o pagamento das verbas rescisórias e compensatórias devidas.

“Eu sou pai de família, tenho minhas responsabilidades e obrigações e fomos comunicados que teríamos um desconto de 30% em nossos salários, por conta da pandemia, nós jogadores estávamos dispostos a aceitar, porque sabíamos da situação que o mundo estava vivendo, porém faltando 2 dias para o pagamento fomos comunicados que teria um corte de 70% nos salários, não houve nenhuma explicação. Não há o recolhimento do FGTS faz algum tempo e já tínhamos 3 meses de imagem atrasados, antes mesmo da pandemia, ninguém da diretoria nos dá nenhuma satisfação”, destacou o jogador.

“Tenho o maior respeito pelo Santos, aos torcedores, tenho um ótimo ambiente com meus companheiros e todos os funcionários do clube, mas não há como permanecer por total falta de respeito e comprometimento com os profissionais”, completou o atleta.

O processo está na Justiça do Trabalho da cidade de Santos."

Com o processo realizado, Sasha não deverá comparecer no treinamento no CT Rei Pelé na tarde desta segunda (20). Vale lembrar que ele treinou normalmente ontem.