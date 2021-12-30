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Eduardo Oliveira projeta Copa São Paulo de Futebol Júnior e explica trabalho: 'Do indivíduo para a equipe'

Técnico do sub-20 afirmou que equipe está sendo treinada para mostrar o talento individual dos Moleques de Xerém; Fluminense estreia contra o Jacuipense-BA...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 15:54

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 15:54

Com o fim de 2021 se aproximando, o Fluminense se prepara para o primeiro desafio da próxima temporada: a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eduardo Oliveira, técnico do sub-20, projetou a competição e garantiu que a comissão técnica irá aproveitar ao máximo o potencial de cada jogador relacionado. O treinador afirmou que a equipe também tem treinado diferentes esquemas. - Procuramos entender os nossos jogadores e desenvolver um sistema defensivo e ofensivo que se adeque a eles. Fizemos um estudo minucioso sobre cada jogador que levaremos para a Copinha e criamos variações baseadas na equipe que estará em campo - disse. Pentacampeão da Copinha, o Fluminense é reconhecido pelo trabalho na base. Neste ano, o clube reconquistou o título de Clube Formador da CBF pelo desenvolvimento de jovens atletas. Eduardo afirma que o amadurecimento da equipe se dá a partir do individual, mas sem perder o caráter coletivo.
- O nosso grande objetivo é potencializar o indivíduo para que ele consiga desempenhar seu máximo, no local em que mais rende no campo e da forma como a equipe melhor se comporta. Partimos do indivíduo para a equipe, sem perder a coletividade, mas, com certeza, levando o talento individual como o nosso carro-chefe.Por fim, o técnico destacou a importância de Xerém para a torcida, que acompanha as categorias de base diariamente. Segundo ele, o apoio da arquibancada é um diferencial para o time.
- Xerém é, além de um centro de treinamento, um programa de desenvolvimento de talentos que o torcedor abraça e no qual confia. Contamos com o apoio que nos vem sendo dado há tempos. Temos jogadores em diferentes estágios, mas faremos o nosso melhor para dar orgulho e emoção ao nosso torcedor.
O Fluminense estreia na Copinha no dia 4 de janeiro, às 15h15, contra o Jacuipense-BA. A partida será transmitida pelo SporTV.
Crédito: EduardoOliveiradestacouimportânciadeXerémparaoFluminense(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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