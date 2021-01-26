Eduardo Freeland, novo diretor de futebol do Botafogo, destaca: 'A palavra de ordem é profissionalismo'

Crédito: Eduardo Freeland é apresentado como novo diretor de futebol do Botafogo (Divulgação/Botafogo

O Botafogo segue em crise na última colocação do Brasileirão 2020 e sem vencer há 6 jogos. Diante disso, a nova diretoria do presidente Durcésio Mello anunciou a contratação de um diretor de futebol. Trata-se de Eduardo Freeland, que já teve três passagens e ocupou vários cargos nas divisões de base do clube. Durante a coletiva de apresentação, o profissional afirmou quais serão as prioridades neste início de trabalho.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados- Fundamentalmente faremos um diagnóstico. Estou chegando hoje e precisamos nos aprofundar para que tenhamos as melhores escolhas. O Barroca também entra nessa mesma estrutura. Quero conversar com o treinador, mas também avaliar todo esse contexto de forma profissional, pensando sempre no Botafogo para que tenhamos o maior nível de acertos - disse.

- Realmente a questão do Túlio se apresenta no mesmo cenário do Barroca. Conversas e avaliações serão feitas. Ninguém está fora ou garantido. Sempre relembrando que a palavra de ordem é profissionalismo. Vamos buscar avaliar no menor tempo possível para entender o que se pode entregar. E quem fizer sentido permanecer, seguirá. No que julgarmos necessário faremos uma reformulação - completou.

Além disto, Freeland destacou que diante dos problemas financeiros do clube, o foco é trabalhar com responsabilidade e trazer os atletas que queiram participar da reconstrução do Glorioso. Com 99% de chance de rebaixamento, a temporada 2021 começará dias depois do fim do Brasileirão, e o profissional terá total autonomia para reformular o elenco, segundo o presidente Durcésio.

- Fundamentalmente buscaremos atletas que queiram participar dessa reconstrução. Precisamos de atletas que entendam essa realidade e que estejam sedentos para recolocar o Botafogo na elite. Queremos ter os melhores jogadores possíveis dentro das possibilidades do clube - salientou.