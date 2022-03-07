Eduardo Freeland deixa o Botafogo para ser diretor de futebol do Bahia

Eduardo Freeland está de saída do Botafogo. O executivo aceitou uma proposta para ser diretor de futebol do Bahia e assumirá a função no Tricolor de Aço rumo à reconstrução da equipe na Série B do Brasileirão. A notícia foi publicada primeiramente por Paulo Vinícius Coelho e confirmada pelo LANCE!.+ Perto de ser anunciado pelo Botafogo, Philipe Sampaio se despede do Guingamp: 'Não te esquecerei jamais'

Será a segunda mudança significativa na carreira de Freeland em poucos meses. O profissional, então diretor de futebol do Botafogo, havia aceitado se tornar o líder das categorias de base do Glorioso com a chegada de John Textor.

Freeland, inclusive, chegou a ir para Londres com a intenção de conhecer o CT do Crystal Palace, outro clube que Textor possui ações, com a intenção de buscar inspirações para o Botafogo em estrutura e filosofia de jogo. Em entrevista ao LANCE! durante a chegada, o executivo havia afirmado que estava animado com o trabalho.

O executivo ainda está no Rio de Janeiro, mas já aceitou a proposta do Bahia e se apresenta ao Tricolor de Aço nos próximos dias. A missão será recolocar o Tricolor na elite do Campeonato Brasileiro.