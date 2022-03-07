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Eduardo Freeland deixa o Botafogo para ser diretor de futebol do Bahia

Dirigente ainda está no Rio de Janeiro mas já aceitou proposta do Tricolor de Aço; Freeland havia aceitado proposta para trabalhar na base do Botafogo e havia ido para Londres...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 19:12

Publicado em 07 de Março de 2022 às 19:12

Eduardo Freeland está de saída do Botafogo. O executivo aceitou uma proposta para ser diretor de futebol do Bahia e assumirá a função no Tricolor de Aço rumo à reconstrução da equipe na Série B do Brasileirão. A notícia foi publicada primeiramente por Paulo Vinícius Coelho e confirmada pelo LANCE!.+ Perto de ser anunciado pelo Botafogo, Philipe Sampaio se despede do Guingamp: 'Não te esquecerei jamais'
Será a segunda mudança significativa na carreira de Freeland em poucos meses. O profissional, então diretor de futebol do Botafogo, havia aceitado se tornar o líder das categorias de base do Glorioso com a chegada de John Textor.
Freeland, inclusive, chegou a ir para Londres com a intenção de conhecer o CT do Crystal Palace, outro clube que Textor possui ações, com a intenção de buscar inspirações para o Botafogo em estrutura e filosofia de jogo. Em entrevista ao LANCE! durante a chegada, o executivo havia afirmado que estava animado com o trabalho.
O executivo ainda está no Rio de Janeiro, mas já aceitou a proposta do Bahia e se apresenta ao Tricolor de Aço nos próximos dias. A missão será recolocar o Tricolor na elite do Campeonato Brasileiro.
Crédito: EduardoFreeland,entãodiretordefuteboldoBotafogo(Foto:RafaelArantes/Lance

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