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futebol

Eduardo COudet é anunciado como novo técnico do Celta de Vigo

Argentino firmou contrato com o clube espanhol até junho de 2022, mas não tem data definida para ser apresentado. Treinador era líder do Brasileirão com o Internacional...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 08:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 08:25
Crédito: Coudet fez ótimo trabalho no Internacional enquanto esteve no clube (Ricardo Duarte/Internacional
O técnico Eduardo Coudet foi anunciado como novo comandante do Celta de Vigo nesta quinta-feira. O argentino assinou um contrato até junho de 2022 e a expectativa é de que o treinador chegue nos próximos dias junto com outros quatro auxiliares. Ainda não há data exata para apresentação.
Coudet havia sido contratado pelo Internacional neste ano e fazia um bom trabalho à frente da equipe Colorada. O argentino comandou o time ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro e classificou a equipe para as oitavas de final da Copa Libertadores.Antes de trabalhar no Brasil, o técnico já havia comandado o Rosário Central, onde chegou em quartas de final de Libertadores, no Tijuana, do México, e no Racing, em que foi campeão argentino. Coudet também possui relação com o Celta, pois atuou pelo clube entre 2002 e 2003.

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