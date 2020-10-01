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Eduardo Coudet começa a esboçar o Inter para Gre-Nal

Única dúvida do comandante fica por conta da lateral-direita, que pode ficar com Heitor...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 20:26

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 20:26

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O próximo sábado será fundamental para a sequência da temporada do Internacional. Após perder quatro dos cinco jogos que disputou contra o Grêmio neste ano, o Colorado reencontra o seu maior rival e quer acabar com o tabu de dois anos.Consciente que não pode obter outro resultado a não ser a vitória, o técnico Eduardo Coudet começa a esboçar o time que vai a campo no fim de semana.
A dúvida fica na lateral-direita. Com Saravia lesionado e Rodnei como dúvida, o argentino deve colocar Heitor. No ataque, a dupla Thiago Galhardo e Abel Hernández deve comandar as ações.
Confira a provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernandez.

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