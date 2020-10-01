Eduardo Coudet começa a esboçar o Inter para Gre-Nal

O próximo sábado será fundamental para a sequência da temporada do Internacional. Após perder quatro dos cinco jogos que disputou contra o Grêmio neste ano, o Colorado reencontra o seu maior rival e quer acabar com o tabu de dois anos.Consciente que não pode obter outro resultado a não ser a vitória, o técnico Eduardo Coudet começa a esboçar o time que vai a campo no fim de semana.