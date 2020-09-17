Eduardo Coudet analisa vitória do Inter com 'emoção'

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Foi no sufoco, mas o Internacional conseguiu a segunda vitória na fase de grupos da Libertadores. Diante do América de Cali, o Colorado venceu por 4 a 3 e ficou perto de carimbar o seu passaporte para a próxima fase.Apesar do alívio por vencer nos acréscimos, o técnico Eduardo Coudet viu pontos para corrigir no time gaúcho, principalmente nas trocas de passes.

‘Primeiro queria dizer que estou feliz pela vitória. Tenho orgulho do meu grupo. Fizemos uma boa partida até o momento que tivemos alguns erros. São coisas que teremos que corrigir. A Libertadores é duríssima. Estou feliz pelos três pontos, mas temos coisas para corrigir. A partida se apresentava de forma tranquila, mas terminou com demasiada emoção’, ressaltou.