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futebol

Eduardo Coudet analisa vitória do Inter com 'emoção'

Treinador comentou sobre os erros cometidos pelo time ao longo do jogo e vibrou com a vitória...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 22:51

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 22:51
Crédito: AFP
Foi no sufoco, mas o Internacional conseguiu a segunda vitória na fase de grupos da Libertadores. Diante do América de Cali, o Colorado venceu por 4 a 3 e ficou perto de carimbar o seu passaporte para a próxima fase.Apesar do alívio por vencer nos acréscimos, o técnico Eduardo Coudet viu pontos para corrigir no time gaúcho, principalmente nas trocas de passes.
‘Primeiro queria dizer que estou feliz pela vitória. Tenho orgulho do meu grupo. Fizemos uma boa partida até o momento que tivemos alguns erros. São coisas que teremos que corrigir. A Libertadores é duríssima. Estou feliz pelos três pontos, mas temos coisas para corrigir. A partida se apresentava de forma tranquila, mas terminou com demasiada emoção’, ressaltou.
Com 7 pontos, o Internacional lidera o grupo E. Na próxima rodada, o Colorado recebe o Grêmio, no Beira-Rio.

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