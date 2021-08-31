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Eduardo Camavinga assina contrato e é reforço do Real Madrid

Meia do Rennes é uma das maiores promessas do futebol francês e esteve na mira do Paris Saint-Germain. Negociações avançaram desde a noite da última segunda-feira...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 10:44

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 10:44
Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
Eduardo Camavinga assinou contrato e é o novo reforço do Real Madrid, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube merengue já havia acertado a transferência com o Rennes na noite da última segunda-feira por cerca de 31 milhões de euros (R$ 189 milhões).O meia de 18 anos é uma das maiores promessas do futebol francês e também esteve na mira do Paris Saint-Germain. Aos 17 anos, o atleta conquistou uma vaga na seleção comandada por Didier Deschamps e participou de duas partidas da Nations League.
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O Real Madrid colocou o Rennes em uma sinuca de bico. Camavinga possuía contrato até 2022, mas não tinha o interesse em renovar sem vínculo com a equipe rubro-negra. Para não perdê-lo de graça na próxima temporada, o clube francês decidiu negociá-lo.
Há alguns meses, o jogador dava indícios de que estaria disposto a sair do Rennes ao trocar de empresário. Atualmente, Camavinga é agenciado por Jonathan Barnett, que trabalha para Gareth Bale e costurou a chegada do atacante ao clube espanhol em 2013.

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