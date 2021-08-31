Eduardo Camavinga assina contrato e é reforço do Real Madrid

Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Eduardo Camavinga assinou contrato e é o novo reforço do Real Madrid, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube merengue já havia acertado a transferência com o Rennes na noite da última segunda-feira por cerca de 31 milhões de euros (R$ 189 milhões).O meia de 18 anos é uma das maiores promessas do futebol francês e também esteve na mira do Paris Saint-Germain. Aos 17 anos, o atleta conquistou uma vaga na seleção comandada por Didier Deschamps e participou de duas partidas da Nations League.

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O Real Madrid colocou o Rennes em uma sinuca de bico. Camavinga possuía contrato até 2022, mas não tinha o interesse em renovar sem vínculo com a equipe rubro-negra. Para não perdê-lo de graça na próxima temporada, o clube francês decidiu negociá-lo.