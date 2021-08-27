Eduardo Brock vê Cruzeiro na briga pelo acesso, admite dificuldade diante do CRB e espera crescente do time

Sem levar gols há dois jogos, o Cruzeiro vive a expectativa de seguir crescendo na Série B do Brasileirão. Com 24 pontos, 9 a menos do que o Guarani, a Raposa ocupa a 14ª colocação e conseguiu vencer duas partidas em sequência, contra Náutico e Confiança. Esses bons resultados que estão no horizonte da equipe segundo o zagueiro Eduardo Brock. O defensor comentou as dificuldades que o time azul terá diante do CRB, terceiro colocado, no domingo, 29 de agosto, pela 21ª rodada do campeonato, em Maceió. Brock destacou que para o momento favorável da defesa não depende apenas da zaga, laterais e volantes. Precisa haver participação de todos. Confira as análises do jogador celeste antes do confronto contra o Galo Alagoano nos vídeos da matéria. Brock crê que o Cruzeiro manterá a fase de evolução no Brasileiro da Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)