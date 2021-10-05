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Eduardo Brock não dá a temporada por encerrada e defende: 'Estamos focados nos 10 jogos que restam'

O zagueiro do Cruzeiro adota o discurso não derrotista para manter a esperança no torcedor de acesso à primeira divisão...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2021 às 19:42

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 19:42

O zagueiro Eduardo Brock não quer deixar o otimismo de lado, mesmo com as chances quase nulas do Cruzeiro subir para a primeira divisão. O defensor da Raposa diz que está focado, assim como o elenco, nos 10 jogos restantes da Série B, em que o time azul precisa vencer todos para ter alguma chance de acesso. Brock, que tem contrato com o Cruzeiro até o fim do Mineiro de 2022, se consolidou com Luxemburgo, virando titular sob o comando do treinador. O primeiro passo da Raposa é derrotar o líder Coritiba, sexta-feira, 8 de outubro, no Couto Pereira. O jogador cruzeirense reforçou que a temporada não está perdida e que há uma meta a ser cumprida. Vencer todas as partidas que o time azul tem pela frente. Confira nos vídeos o que disse o defensor celeste. Brock tem vínculo com o Cruzeiro até maio de 2022-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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