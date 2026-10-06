Peste peneumônica: o que se sabe sobre a morte de pesquisadora russa

O governo dos Estados Unidos acompanha o caso de perto. Os EUA estavam "examinando com muita atenção" os relatos de um possível caso de peste na Rússia, disse o presidente Donald Trump na segunda-feira, acrescentando que a Casa Branca observa o caso "muito detidamente". Ele sugeriu que os EUA estavam prontos para ajudar a conter a doença, mas disse que não havia discutido o assunto com o Kremlin.