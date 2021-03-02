futebol

Eduardo Brock é regularizado e está liberado para atuar pelo Cruzeiro

O nome do zagueiro apareceu no BID, da CBF, e poderá ficar à disposição do técnico da Raposa, Felipe Conceição...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 19:51

Crédito: Brock fica no Cruzeiro até maio de 2022, término do Campeonato Mineiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro regularizou o zagueiro Eduardo Brock, de 29 anos, que veio do Ceará para reforçar o elenco celeste em 2021. O nome do defensor foi publicado no BID, da CBF e o atleta está liberado para atuar na equipe azul, ficando à disposição de Felipe Conceição. Brock assinou contrato com o time azul até o fim do Campeonato Mineiro de 2022, com possibilidade de renovação se a Raposa conseguir o acesso à Série A. Brock foi o último reforço a ser regularizado, já que chegou no fim da última semana. Com sua liberação, os sete jogadores contratados até o momento (Marcinho, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Alan Ruschel, Bruno José e Felipe Augusto) podem entrar em campo com a camisa celeste nas competições do calendário de 2021. A chegada de Brock reforça a zaga, que perdeu recentemente Cacá para o futebol japonês. Além da saída do jovem defensor, o time mineiro quer ter opções, já que conta no momento apenas com Manoel, Paulo, Ramon e Weverton para o setor. Léo ainda se recupera de um problema físico e vai demorar a estar em forma para jogar.

