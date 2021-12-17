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futebol

Eduardo Brock destaca importância do Cruzeiro iniciar Série B embalado em 2022

O zagueiro que seguirá na Raposa na próxima temporada, comentou as perspctivas para o ano que vem, quando o time celeste tentará deixar a segunda divisão nacional...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 15:47

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 15:47

Embora a conquista da Série B seja o grande objetivo do Cruzeiro na temporada 2022, competições como o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil também terão bastante importância. Quem garante é o zagueiro Brock, titular do time celeste na maior parte deste ano. Para o defensor gaúcho, dar a devida atenção aos outros torneios será fundamental inclusive para o sucesso da equipe no próprio Campeonato Brasileiro.
-Ter um bom desempenho desde o início da temporada seria muito importante para iniciarmos a Série B embalados. Vir de um título estadual, por exemplo, nos traria ainda mais confiança. A principal meta da temporada é vencer a Série B e subir, sem dúvida, mas não podemos ignorar os outros torneios- disse.Revelado pelo Grêmio, Brock atuou três temporadas pelo Ceará antes de chegar ao Cruzeiro. Com o contrato se encerrando ao fim do Campeonato Mineiro, Brock acredita que o mesmo seja renovado nos próximos dias. O jogador fala do prazer em defender a raposa.
-O Cruzeiro é um clube gigantesco, com uma história linda e é um orgulho defendê-lo. Tivemos um ano difícil, não conseguimos o acesso, mas isso não impediu que eu conhecesse na prática o quão fantástica é a sua torcida. Tenho certeza que em 2022, com a sua ajuda, iremos atingir o nosso objetivo- concluiu.
Crédito: Brock estáconfirmadonotimecelesteparaoanode2022-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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