Eduardo Brock destaca importância do Cruzeiro iniciar Série B embalado em 2022

Embora a conquista da Série B seja o grande objetivo do Cruzeiro na temporada 2022, competições como o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil também terão bastante importância. Quem garante é o zagueiro Brock, titular do time celeste na maior parte deste ano. Para o defensor gaúcho, dar a devida atenção aos outros torneios será fundamental inclusive para o sucesso da equipe no próprio Campeonato Brasileiro.

-Ter um bom desempenho desde o início da temporada seria muito importante para iniciarmos a Série B embalados. Vir de um título estadual, por exemplo, nos traria ainda mais confiança. A principal meta da temporada é vencer a Série B e subir, sem dúvida, mas não podemos ignorar os outros torneios- disse.Revelado pelo Grêmio, Brock atuou três temporadas pelo Ceará antes de chegar ao Cruzeiro. Com o contrato se encerrando ao fim do Campeonato Mineiro, Brock acredita que o mesmo seja renovado nos próximos dias. O jogador fala do prazer em defender a raposa.

-O Cruzeiro é um clube gigantesco, com uma história linda e é um orgulho defendê-lo. Tivemos um ano difícil, não conseguimos o acesso, mas isso não impediu que eu conhecesse na prática o quão fantástica é a sua torcida. Tenho certeza que em 2022, com a sua ajuda, iremos atingir o nosso objetivo- concluiu.