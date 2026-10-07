Instituto Capixaba vence a primeira na fase final Superliga C de vôlei feminino

O Instituto Capixaba reencontrou o caminho na fase final da Superliga C de vôlei feminino. Na noite desta quarta-feira (7), em Fortaleza, o representante do Espírito Santo venceu o Recife Vôlei por 3 sets a 0 (25/10, 25/11 e 25/20), em jogo válido pela segunda rodada da competição. A vitória foi uma resposta à derrota para o Napoli-SC, na estreia, e recoloca o ICVC na briga por uma das quatro vagas para a Superliga B em 2027.





Como foi o jogo entre Instituto Capixaba e Recife?





O grande destaque do Instituto Capixaba foi o ataque. Todas as atacantes da equipe capixaba marcaram pontos no primeiro set, o que aumentou a imprevisibilidade do time e dificultou a marcação do Recife. Em determinado momento, as capixabas encaixaram uma série de pontos seguidos, não deixaram o adversário reagir e abriram o 1 a 0 (25 a 10) com facilidade.





O segundo set repetiu o cenário de domínio. Com um time solto, sem pressão e com boa leitura de bloqueio e de defesa, o Instituto fechou em 25/11. O Recife, por sua vez, mostrou inconsistência de posicionamento ao longo de toda a partida.





O terceiro set foi um capítulo à parte. A equipe pernambucana encontrou um caminho e chegou a abrir 18/16. Apesar disso, as capixabas mantiveram a calma, viraram o placar com bons ataques e fecharam em 25/20, confirmando a vitória.





Classificação da fase final da Superliga C





Com o resultado, o Instituto Capixaba chega aos 3 pontos e ocupa, provisoriamente, a quarta colocação. O Napoli-SC lidera com 6 pontos. BNB Rede Cuca e Manaus City vêm logo atrás, com 3 pontos cada, mas com uma partida a menos que o Instituto. Recife e Londrina seguem sem pontuar após duas rodadas, e o Vila Nova-GO ainda não estreou.





Nesta fase final, as equipes jogam entre si, em turno único, e as quatro melhores classificadas garantem o acesso para a Superliga B em 2027.





Próximos jogos





A fase final da Superliga C Feminina prossegue nesta quinta-feira, com os jogos da terceira rodada. Às 16h (de Brasília), o Recife enfrenta o Londrina. O Instituto Capixaba folga e volta a quadra apenas na sexta-feira, às 16h, quando pega o mesmo Londrina. Todos os jogos acontecem em Fortaleza.





*Este conteúdo foi produzido por Guilherme Marques, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Sidney Magno Novo.