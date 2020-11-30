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Eduardo Barroca testa positivo para Covid-19 e desfalca o Botafogo no clássico contra o Flamengo

Alvinegro anuncia que treinador está com sintomas leves e passa bem. Auxiliares comandarão a equipe diante do Flamengo, no sábado...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 16:12
Crédito: Barroca não fará reestreia diante do Flamengo (Divulgação/Botafogo
Recém-contratado, Eduardo Barroca não poderá assumir o Botafogo de imediato. Na tarde desta segunda-feira, o clube anunciou que o treinador testou positivo para Covid-19 e não comandará a equipe no clássico contra o Flamengo, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em comunicado oficial à imprensa, o Alvinegro confirmou que Barroca apresenta sintomas leves, mas passa bem. Com o treinador afastado para cumprir quarentena, os auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flávio comandarão os treinos da semana e a equipe diante do Flamengo.
+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados
Sem vencer há sete rodadas, o Botafogo ocupa a 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Na semana passada, o clube demitiu o argentino Ramón Díaz, antes mesmo dele estrear, e contratou Eduardo Barroca, que estava no Vitória. Esta será a segunda passagem do treinador de 38 anos pelo Alvinegro.

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