Eduardo Barroca testa positivo para Covid-19 e desfalca o Botafogo no clássico contra o Flamengo

Crédito: Barroca não fará reestreia diante do Flamengo (Divulgação/Botafogo

Recém-contratado, Eduardo Barroca não poderá assumir o Botafogo de imediato. Na tarde desta segunda-feira, o clube anunciou que o treinador testou positivo para Covid-19 e não comandará a equipe no clássico contra o Flamengo, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em comunicado oficial à imprensa, o Alvinegro confirmou que Barroca apresenta sintomas leves, mas passa bem. Com o treinador afastado para cumprir quarentena, os auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flávio comandarão os treinos da semana e a equipe diante do Flamengo.

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