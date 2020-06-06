Eduardo Barroca analisa a condição física do elenco do Coritiba

Crédito: Divulgação Coritiba

Após voltar aos trabalhos de maneira presencial, o técnico do Coritiba, Eduardo Barroca, conversou com a imprensa pela primeira vez e respondeu alguns questionamentos em relação a preparação física da equipe, uma das preocupações dos clubes na retomada do futebol.E MAIS:Chapecoense recusa oferta do Athletico por Vini LocatelliPedro, do Chelsea, se oferece ao Valencia, diz jornalÁlvaro Pereira fala sobre a frustração de não ter trocado o São Paulo por time da AméricaNo bate-papo feito por videoconferência, o treinador lamentou que o futebol foi interrompido justamente no melhor momento do Coxa na temporada.

‘A gente vinha numa evolução grande e que foi interrompido de forma abrupta. Passamos um período sem atividades, depois retomamos online. Hoje nos encontramos na primeira etapa de retorno, do desenvolvimento individual, e esse é o nosso foco, no que eles perderam no período inativo, como podem melhorar a forma, para aí sim pensar nas dinâmicas coletivas e depois na última etapa, já que não temos ainda uma certeza cronológica de um calendário competitivo’, analisou.

Barroca também fez questão de enfatizar que neste retorno aos trabalhos presenciais, nenhum jogador apresentou lesão.

‘Temos o Giovanni e o Nathan Ribeiro voltando de lesões que tiveram no início do ano. E todos os demais à nossa disposição, trabalhando em alto nível. No momento em que a gente passe de fase, que a gente tenha todos os atletas trabalhando em alto nível e buscando a nossa melhora individual’.