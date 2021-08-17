Eduardo Bandeira de Mello é punido pelo Conselho de Administração do Flamengo

O Conselho de Administração do Flamengo decidiu, em reunião nesta segunda-feira, em punir o ex-presidente do clube Eduardo Bandeira de Mello com 90 dias de afastamento do quadro social, o que o impede de disputar eleições no Rubro-Negro nos próximos cinco anos. A votação teve a participação de 84 conselheiros, e terminou da seguinte forma: 52 votos a favor, 30 contra, um branco e um nulo.O inquérito foi aberto por conta de declarações de Bandeira de Mello, em 2020, nas quais afirma que o incêndio que vitimou 10 jovens das divisões de base "dificilmente teria acontecido em sua gestão". Na época, Eduardo Bandeira de Mello falou à reportagem do LANCE!, e reforçou que "não ofendeu ninguém."A declaração de Bandeira de Mello se dá por conta do planejamento que havia em sua gestão, de que as divisões de base passassem a utilizar os alojamentos do módulo 1 do CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, a partir de janeiro de 2019, e não mais os contêineres. Em 8 de fevereiro de 2019, um incêndio atingiu uma das unidades e vitimou 10 atletas das divisões de base do clube.