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Edu Dracena: 'Temos condições de brigar de igual pra igual com qualquer adversário'

O cartola pediu calma e explicou como será o trabalho junto ao elenco a partir de segunda-feira (13), em busca de retomar o trabalho...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 11:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O assessor técnico do Palmeiras, Edu Dracena, concedeu entrevista à TV Gazeta na noite deste domingo, no programa Mesa Redonda, e falou sobra a derrota acachapante do Verdão, em casa, por 3 a 1 para o Flamengo, de Renato Gaúcho.
ATUAÇÕES: Wesley é destaque do Palmeiras em derrota para o Flamengo
- Infelizmente o resultado não veio da maneira que a gente treinou nos últimos 15 dias. A gente imaginava um cenário totalmente diferente com relação à apresentação, mas a gente sabe que o futebol é aquela coisa do imponderável. As coisas acontecem quando você abaixa a guarda. Infelizmente quando fizemos o gol abaixamos a guarda e quando você abaixa a guarda diante de um rival de qualidade você acaba sofrendo como a gente sofreu.
Apesar de ter ficado ainda mais distante do Atlético-MG, líder do torneio, e ver o clube carioca se aproximar mesmo com dois jogos a menos, Dracena não jogou a toalha na disputa do título.
Veja a tabela completa do Brasileirão- Não tem nada perdido, é lógico que isso incomoda sim (Ficar muito tempo sem vencer o Flamengo), derrota, principalmente pro Flamengo que é um concorrente nosso, mas a gente tem 19 rodadas pra gente somar o maior numero de pontos possíveis.
Sobre o jogo, Edu lembrou da frustração pelo tempo de treinamento e reiterou que acredita no poder do elenco, que foi campeão brasileiro e continental no último ano.
- É claro que quando você fica 15 dias se preparando pra jogar, não só pro Flamengo, mas também pros 3 meses que restam da temporada. O Palmeiras ta disputando tanto o Campeonato Brasileiro como a Libertadores para buscar o titúlo e o jogo de hoje, é um jogo onde você não pode abaixar a guarda em nenhum momento. Esses mesmos jogadores conseguiram ganhar a tríplice coroa no ano passado, e a gente vai em busca novamente desses títulos, que temos condições de brigar de igual pra igual com qualquer adversário.
Por fim, Dracena pediu calma e explicou como será o trabalho junto ao elenco a partir de amanhã, em busca de retomar o trabalho e seguir com os treinamentos visando a sequência do ano.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
- Amanhã é passar calma, tranquilidade pra eles, pros jogadores, pra comissão técnica, passar confiança até porque temos o jogo no sábado contra a chapecoense fora e depois um jogo importantíssimo contra o Atletico-MG. Não adianta chegar lá e achar que é terra arrasada, fazendo mais confusão, mais dor de cabeça do que a gente ja está em relação ao resultado. Passar tranquilidade, orientá-los da melhor forma possível, perguntar se tem alguma coisa que possamos fazer que eles possam estar tranquilos pra fazer a função deles. Não adianta nada ficar lamentando por muito tempo, temos que aprender, tirar lições e corrigir pra que esses erros não sejam cometidos novamente - finalizou.

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