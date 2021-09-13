Edu Dracena: 'Temos condições de brigar de igual pra igual com qualquer adversário'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O assessor técnico do Palmeiras, Edu Dracena, concedeu entrevista à TV Gazeta na noite deste domingo, no programa Mesa Redonda, e falou sobra a derrota acachapante do Verdão, em casa, por 3 a 1 para o Flamengo, de Renato Gaúcho.

ATUAÇÕES: Wesley é destaque do Palmeiras em derrota para o Flamengo

- Infelizmente o resultado não veio da maneira que a gente treinou nos últimos 15 dias. A gente imaginava um cenário totalmente diferente com relação à apresentação, mas a gente sabe que o futebol é aquela coisa do imponderável. As coisas acontecem quando você abaixa a guarda. Infelizmente quando fizemos o gol abaixamos a guarda e quando você abaixa a guarda diante de um rival de qualidade você acaba sofrendo como a gente sofreu.

Apesar de ter ficado ainda mais distante do Atlético-MG, líder do torneio, e ver o clube carioca se aproximar mesmo com dois jogos a menos, Dracena não jogou a toalha na disputa do título.

Veja a tabela completa do Brasileirão- Não tem nada perdido, é lógico que isso incomoda sim (Ficar muito tempo sem vencer o Flamengo), derrota, principalmente pro Flamengo que é um concorrente nosso, mas a gente tem 19 rodadas pra gente somar o maior numero de pontos possíveis.

Sobre o jogo, Edu lembrou da frustração pelo tempo de treinamento e reiterou que acredita no poder do elenco, que foi campeão brasileiro e continental no último ano.

- É claro que quando você fica 15 dias se preparando pra jogar, não só pro Flamengo, mas também pros 3 meses que restam da temporada. O Palmeiras ta disputando tanto o Campeonato Brasileiro como a Libertadores para buscar o titúlo e o jogo de hoje, é um jogo onde você não pode abaixar a guarda em nenhum momento. Esses mesmos jogadores conseguiram ganhar a tríplice coroa no ano passado, e a gente vai em busca novamente desses títulos, que temos condições de brigar de igual pra igual com qualquer adversário.

Por fim, Dracena pediu calma e explicou como será o trabalho junto ao elenco a partir de amanhã, em busca de retomar o trabalho e seguir com os treinamentos visando a sequência do ano.

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