Edu Dracena não descarta novas contratações no Santos

O Santos segue monitorando o mercado para reforçar seu elenco. Após as chegadas de Bruno Oliveira, Eduardo Bauermann e Ricardo Goulart, o Peixe segue atento. Em coletiva de imprensa nesta tarde, o executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, falou sobre o mercado.- O clube está sempre monitorando atletas. Trabalhamos diariamente para ter um banco de dados para que, quando tomarmos uma decisão, seja acertada. Estamos bem atentos ao mercado. Entendemos a situação do clube, mas atentos as oportunidades do mercado para atacar numa situação pontual - disse Dracena.

- Estamos bem atentos ao mercado, conversando diariamente com o treinador. Recebemos inúmeros jogadores para analisar. Não é qualquer jogador que pode vir jogar no Santos. O trabalho é árduo, mas é prazeroso. Muitos jogadores querem vestir esse manto. Temos que ter tranquilidade e minimizar nossos erros. Estamos fazendo isso com critério minuciosos para não ter essa porcentagem de erro. Eu não posso falar porcentagem. O futebol é dinâmico. Uns podem chegar, outros sair. Mas estamos bem contentes com o que temos na mão - completou.O executivo também falou sobre o mercado Sul-Americano. Edu Dracena confirmou que alguns jogadores foram oferecidos e o departamento de inteligente do clube está analisando.