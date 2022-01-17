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futebol

Edu Dracena não descarta novas contratações no Santos

Executivo de futebol afirmou que Peixe segue monitorando o mercado de olho em reforços...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 15:09

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 15:09

O Santos segue monitorando o mercado para reforçar seu elenco. Após as chegadas de Bruno Oliveira, Eduardo Bauermann e Ricardo Goulart, o Peixe segue atento. Em coletiva de imprensa nesta tarde, o executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, falou sobre o mercado.- O clube está sempre monitorando atletas. Trabalhamos diariamente para ter um banco de dados para que, quando tomarmos uma decisão, seja acertada. Estamos bem atentos ao mercado. Entendemos a situação do clube, mas atentos as oportunidades do mercado para atacar numa situação pontual - disse Dracena.
- Estamos bem atentos ao mercado, conversando diariamente com o treinador. Recebemos inúmeros jogadores para analisar. Não é qualquer jogador que pode vir jogar no Santos. O trabalho é árduo, mas é prazeroso. Muitos jogadores querem vestir esse manto. Temos que ter tranquilidade e minimizar nossos erros. Estamos fazendo isso com critério minuciosos para não ter essa porcentagem de erro. Eu não posso falar porcentagem. O futebol é dinâmico. Uns podem chegar, outros sair. Mas estamos bem contentes com o que temos na mão - completou.O executivo também falou sobre o mercado Sul-Americano. Edu Dracena confirmou que alguns jogadores foram oferecidos e o departamento de inteligente do clube está analisando.
- Estamos, sim (observando atletas de fora). Recebemos muitos vídeos de jogadores interessados em jogar no Santos. Estamos bem atentos. Nossa inteligência de análise de mercado trabalha diariamente - completou.
Crédito: EduDracenaaoladodopresidenteAndresRueda(Foto:FábioMaradei

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