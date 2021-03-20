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futebol

Edu Dracena explica possível mudança de sede para Recopa: ‘Se não puder no Brasil, escolhemos o Paraguai’

Assessor técnico do Maior Campeão Nacional, porém, explicou que a prioridade é jogar no Allianz Parque
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Publicado em 20 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 07:30
Crédito: DIVULGAÇÃO / CONMEBOL
Edu Dracena falou com exclusividade ao NOSSO PALESTRA, nesta sexta-feira (19), sobre a possibilidade do Palmeiras jogar a partida volta da Recopa Sulamericana em outro país. O assessor técnicol do Verdão confirmou que o Paraguai foi escolhido como possível nova sede.
– Com relação ao jogo, com a Conmebol não tem essa, se não tiver lugar no Brasil, temos que escolher outra sede. Nós estaremos nos preparando. Eles deixaram claro pra nós, vai ter jogo. Se não me engano o Palmeiras escolheu o Paraguai como outra sede, pra se não puder jogar aqui no Brasil- afirmou o ex-zagueiro do PalmeirasDracena ainda salientou que a primeira opção é tentar realizar o jogo no Allianz, mas que o Mané Garrincha, sede da final da Supercopa do Brasil, marcada para o dia 11/04, também é uma alternativa.
– A primeira opção é jogar em casa, mas se não pudermos jogar em casa, entre Brasília e Paraguai, eu sou muito mais Brasília, mas a gente vai estar brigando para jogar no Allianz Parque.O Palmeiras entraria em campo no próximo domingo (21), diante do São Paulo, no Allianz Parque, mas o jogo teve de ser suspenso por decisão do Governo e Ministério Público, diante do agravamento na pandemia da Covid-19.

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