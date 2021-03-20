Edu Dracena explica possível mudança de sede para Recopa: ‘Se não puder no Brasil, escolhemos o Paraguai’

Crédito: DIVULGAÇÃO / CONMEBOL

Edu Dracena falou com exclusividade ao NOSSO PALESTRA, nesta sexta-feira (19), sobre a possibilidade do Palmeiras jogar a partida volta da Recopa Sulamericana em outro país. O assessor técnicol do Verdão confirmou que o Paraguai foi escolhido como possível nova sede.

– Com relação ao jogo, com a Conmebol não tem essa, se não tiver lugar no Brasil, temos que escolher outra sede. Nós estaremos nos preparando. Eles deixaram claro pra nós, vai ter jogo. Se não me engano o Palmeiras escolheu o Paraguai como outra sede, pra se não puder jogar aqui no Brasil- afirmou o ex-zagueiro do PalmeirasDracena ainda salientou que a primeira opção é tentar realizar o jogo no Allianz, mas que o Mané Garrincha, sede da final da Supercopa do Brasil, marcada para o dia 11/04, também é uma alternativa.