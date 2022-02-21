Edu Dracena estuda três nomes para técnico do Santos, mas não dá prazo para a contratação

Após a derrota por 3 a 0 para o São Paulo na noite deste domingo, o executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, falou sobre a busca por um novo treinador para o clube depois da demissão de Fábio Carille na última sexta-feira. De acordo com o executivo, o Santos já selecionou três nomes para a vaga e vai abrir conversas com os profissionais nos próximos dias.
- Nós temos três nomes em vista para a gente conversar. Então, o mais breve possível espero estar anunciando. Acredito ser a contratação mais importante do clube na temporada, porque vai ser nosso treinador que vai nos guiar até o fim da temporada. Estamos conversando, sim, temos um perfil definido, três nomes e entre eles que um possa vir para ser nosso comandante - afirmou o executivo.
Como o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE publicou na sexta-feira, o Santos busca um profissional que respeite o DNA ofensivo do clube. Edu Dracena confirmou o perfil traçado na coletiva.
- Temos um perfil que a gente quer e a gente vai buscar, que é resgatar o futebol do Santos, com DNA ofensivo, com agressividade, marcação em cima e ousadia. Jogando dentro e fora de casa mostrando a força do Santos Futebol Clube - afirmou.