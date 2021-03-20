Edu Dracena diz que não pode “dar passo maior que a perna” para explicar desistência de Borré

Crédito: Diego Haliasz/River Plate

O Palmeiras segue buscando nomes para reforçar o elenco para a temporada 2021, mas, nesta sexta-feira (19), o clube desistiu da negociação pelo atacante Santos Borré. Sobre isso, o assessor técnico do Verdão, Edu Dracena, explicou, em entrevista ao canal do YouTube do NOSSO PALESTRA, a desistência, argumentando que o clube não pode “dar um passo maior que a perna” num momento de incertezas.

– A gente entende a apreensão do torcedor, conheço bem como é, cobram bastante, principalmente reforços, mas temos que passar para eles que temos responsabilidades. A gente vive num momento muito difícil, de saúde e financeiro. Os recursos com as conquistas cobriram outros rombos causados pela pandemia, não estamos nadando em dinheiro. Com relação ao Borré, temos que deixar claro que o Palmeiras queria o Borré, e ninguém como o Palmeiras brigou para ter o Borré, mas chega num momento que você tem que pensar no futuro, e a gente não sabe o que vai acontecer com a pandemia. Pensando friamente, será que vale a pena esse esforço todo? Ano passado deu certo, a gente não contratou jogadores tão conhecidos e fomos campeões. Eu acho que foi um momento que o palmeiras parou, pensou e entendeu que não vale dar um passo maior que a perna neste momento da pandemia.Além disso, o ex-jogador explicou a situação vivida pelo clube durante a pandemia, afirmando que o momento é cheio de incertezas causadas pela pandemia.