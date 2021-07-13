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Edu Dracena diz que gol em semi da Libertadores marcou sua carreira

Zagueiro foi o capitão do tricampeonato da Copa Libertadores do Peixe...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 10:54

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 10:54
Crédito: AFP / NELSON ALMEIDA
No Santos, Edu Dracena é o capitão do tri. Foi ele o responsável por erguer a taça do tricampeonato da Copa Libertadores da América, em 2011. O feito, eternizado na história do clube, completou no final do mês de junho 10 anos.O canal ESPN, dentro do programa SportsCenter, vem apresentando uma série sobre capitães de clubes brasileiros que conquistaram a Copa Libertadores. Nessa terça-feira (13), a produção que irá ao ar será com o ex-zagueiro do Peixe, que falou sobre momentos marcantes daquela conquista.Edu Dracena teve uma carreira vitoriosa no Santos. Em sua passagem pelo clube, o defensor conquistou os títulos da Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e o tricampeonato paulista, além de ser referência no elenco que tinha como destaques Neymar e Ganso.Na entrevista exclusiva para a série "Capitães da América", Dracena relembrou o Neymar de 2011 e, também, o gol marcado na semifinal da Libertadores com passe do atacante.
“Eu via nele uma evolução diária. Quando a pessoa quer aprender, quer evoluir, tem que aprender a escutar também. Ele sozinho não seria campeão, tem que ter um apoio para ajudar. Não adiantaria nada ele fazer uma grande jogada daquelas (na semifinal) se eu não fizesse o gol. Para mim, aquele gol foi emblemático, marcou minha carreira."
Na entrevista, Dracena também comentou a chegada de Muricy ao Peixe e o impacto que ele teve no elenco para a conquista do tricampeonato da Libertadores.
“Eu via nele uma vontade de ser campeão. Quando ele chega no Santos, dá uma chacoalhada em nós. Agora chegou um cara vitorioso, que vai estar ali nos ajudando”, disse o ex-zagueiro.
A entrevista completa de Dracena falando sobre aquela conquista pelo Peixe vai ao ar hoje em diferentes edições do programa SportsCenter.

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