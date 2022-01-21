Edu Dracena confirma sondagens do Santos por Bustos e Oscar Romero

O executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, confirmou que o Santos sondou a situação do lateral-direito argentino Fabricio Bustos e do meia paraguaio Oscar Romero, em entrevista ao jornalista Ademir Quintino nesta quarta-feira.- Procuramos saber a situação dele (Bustos) sim, mas valores inviáveis ao clube. Não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro - afirmou

- Com relação ao Oscar tivemos Uma conversa para entender a necessidade dele, mas não foi agora. Foi no ano passado essa situação e também ficou inviável pelo clube na parte financeira.Fabricio Bustos foi pedido pela torcida do Santos após o duelo do clube contra o Independiente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2021. Oscar Romero também enfrentou o Peixe no ano passado pelo San Lorenzo, mas na terceira fase da Taça Libertadores.