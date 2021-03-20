Edu Dracena comenta futuro de Dudu e sinaliza venda de promessa da base do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Diante de mais um temporada repleta de incertezas no âmbito financeiro, a diretoria do Palmeiras optou por adotar, novamente, uma postura cautelosa na janela de transferências.

Conduta essa que se aplica não apenas para contratações, como também vendas dos seus ativos. A possibilidade de concretizar a venda de Dudu, que é um dos principais atletas do clube na última década e foi emprestado ao Al Duhail, do Catar, é vista como uma oportunidade de equilibrar o caixa do clube.

- Claro que o Dudu joga em qualquer equipe do Brasil e quando voltar será uma peça importante, não podemos desprezar um jogador como ele. Se vier esse dinheiro vai nos ajudar bastante, para manter a casa em ordem, pagamentos - comentou Edu Dracena, assessor técnico do Verdão, em entrevista concedida ao canal do Nosso Palestra no YouTube.No entanto, independentemente da possibilidade de lucrar com a venda do ex-camisa 7 alviverde, Edu acredita que ainda será preciso vender uma das Crias da Academia para o exterior.

- Mesmo se conseguir essa venda do Dudu, o Palmeiras vai ter que vender um menino pra fora - completou.

Quando o acordo por Dudu foi firmado, as partes acordaram que após o final do vínculo, em julho, o time do Catar teria a opção de compra de 80% dos direitos econômicos por seis milhões de euros (quase R$ 37 milhões).

Questionado a respeito das chances do atacante vestir novamente as cores do Palmeiras, Edu Dracena não escondeu a vontade do atleta, mas manteve as portas abertas.

- O prazo para comprarem é até junho. Não temos a informação oficial do clube de que vão oficializar a compra. A gente conversou com ele quando fomos pro Catar e ele nos disse que tá feliz, adaptado, e pretende continuar. No futebol tudo pode acontecer. Ele seria muito bem vindo se quisesse voltar - finalizou.