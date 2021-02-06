Edina Alves e Neuza Inês Back são escaladas para jogo do Mundial de Clubes deste domingo

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

A Fifa anunciou neste domingo a equipe de arbitragem para o duelo entre Ulsan Hyundai (CDS) e Al Duhail (QAT) pela decisão do quinto lugar do Mundial de Clubes. Com a presença da árbitra brasileira Edina Alves, que comandará a partida, e da auxiliar Neuza Inês Back, esta será a primeira vez que uma partida masculina da Fifa terá um trio 100% feminino. A argentina Mariana de Almeida será a outra auxiliar.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020Além do trio, também estará presente o quarto árbitro Abdelkader Zitouni, do Taiti, o auxiliar reserva Humberto Panjoj, da Guatemala, o árbitro de vídeo Nicollas Gallo, da Colômbia, e o auxiliar do árbitro de vídeo Julio Bascunan, do Chile.

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