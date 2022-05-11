Edimar projeta duelo do Vasco contra o Bahia, líder da Série B: 'Vai ser um jogo-chave'

Depois de a vitória sobre o CSA ter amenizado o clima no Vasco, o próximo passo é simplesmente o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Bahia, também em São Januário, é encarado como uma partida de grande importância também moral para a equipe cruz-maltina. O lateral-esquerdo Edimar explica.- O jogo contra o Bahia vai ser um jogo-chave para a gente. É o líder do campeonato. Sabemos que vai ser muito difícil, esperamos fazer um jogo menos sofrido do que 1 a 0, mas sabendo que a Série B é muito difícil - alertou o defensor, que concluiu:

- Eu, que fui campeão com o Bragantino, tenho essa experiência. Mas, jogando em casa, perante o nosso caldeirão, temos que fazer os três pontos. É o que vai nos dar a entrada no G4 para seguirmos firmes na competição - analisou, à Vasco TV.O Vasco está na quinta posição com dez pontos conquistados. Está atrás do Grêmio no saldo de gols e, por isso, fora do G4. Para o Bahia, a distância é de três pontos, mas o Tricolor tem duas vitórias a mais.

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