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Edimar projeta duelo do Vasco contra o Bahia, líder da Série B: 'Vai ser um jogo-chave'

Lateral-esquerdo entende que empatar com o primeiro colocado da competição será importante para a equipe cruz-maltina arrancar na tabela...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 09:30
Depois de a vitória sobre o CSA ter amenizado o clima no Vasco, o próximo passo é simplesmente o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Bahia, também em São Januário, é encarado como uma partida de grande importância também moral para a equipe cruz-maltina. O lateral-esquerdo Edimar explica.- O jogo contra o Bahia vai ser um jogo-chave para a gente. É o líder do campeonato. Sabemos que vai ser muito difícil, esperamos fazer um jogo menos sofrido do que 1 a 0, mas sabendo que a Série B é muito difícil - alertou o defensor, que concluiu:
- Eu, que fui campeão com o Bragantino, tenho essa experiência. Mas, jogando em casa, perante o nosso caldeirão, temos que fazer os três pontos. É o que vai nos dar a entrada no G4 para seguirmos firmes na competição - analisou, à Vasco TV.O Vasco está na quinta posição com dez pontos conquistados. Está atrás do Grêmio no saldo de gols e, por isso, fora do G4. Para o Bahia, a distância é de três pontos, mas o Tricolor tem duas vitórias a mais.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Crédito: Edimaréolateral-esquerdoatualmentetitulardoVasco(Foto:GuilhermePannain/AssessoriaP2

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