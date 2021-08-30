Edimar lamenta mais um empate do RB Bragantino dentro de casa; saiba mais

Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogando no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino empatou com o Atlético-MG pelo placar de 1 a 1. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMais uma vez o time comandado pelo treinador Maurício Barbieri não conseguiu vencer dentro de casa. Aliás, essa questão foi abordada pelo lateral-esquerdo Edimar, em declaração dada após o fim da partida: “Fizemos um grande jogo. A gente precisa melhorar mais em casa, ser mais agressivo. Já estamos no sexto empate em casa. Precisa melhorar”.
O próximo jogo do Red Bull Bragantino seria contra o Internacional pela 19ª rodada do Brasileirão, mas a partida foi adiada (sem data para ocorrer) por causa dos jogadores convocados para os compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. Sendo assim, o Massa Bruta só volta a entrar em campo para enfrentar a Chapecoense, no dia 11 de setembro.