Edimar diz que entende as críticas da torcida do Vasco e admite: 'Temos uma dificuldade imensa de fazer gol'

Depois de 20 dias de preparação, o Vasco, enfim, estreou pela Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, apesar da presença da torcida, o time não conseguiu ser efetivo na criação e teve muita dificuldade em levar perigo ao Vila Nova. Após o empate por 1 a 1, o lateral-esquerdo Edimar disse entender as críticas dos torcedores com o desempenho e assumiu que o time tem dificuldade em fazer gols.- Normal (as críticas da torcida depois do resultado), o torcedor veio para nos apoiar desde o início. A gente está pecando em alguns detalhes. Temos uma dificuldade imensa de fazer gol. Não podemos sofrer gol da forma como temos levado. São detalhes, e a torcida veio para nos apoiar, então precisamos aceitar as críticas, as cobranças de maneira tranquila e trabalhar para melhorar. Só com trabalho vamos melhorar. A Série B é muito complicada e temos que recuperar os pontos fora de casa - disse Edimar.

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Além disso, o jogador destacou que a equipe não pode tomar gols da forma que vem levando. A bola aérea, que atormentou o clube no ano passado, voltou a aparecer e o empate do Vila Nova foi pelo alto. Edimar salientou que é preciso recuperar os pontos perdidos fora de casa - o time terá dois jogos seguidos fora do Rio de Janeiro.

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- O futebol é difícil de fazer gol, a gente fez o nosso hoje de bola parada e tivemos algumas outras oportunidades, mas, de forma geral, o futebol é muito difícil de fazer gols e não podemos tomar os gols da forma como temos levado. Então, precisamos colocar a cabeça no lugar, aceitar as críticas da torcida, trabalhar e buscar os pontos fora.

O próximo compromisso do Vasco na Série B será contra o CRB, no sábado, dia 16, às 19h, no Estádio Rei Pelé. Em seguida, os comandados de Zé Ricardo visitam a Chapecoense, dia 22, uma sexta-feira, às 21h30, na Arena Condá.