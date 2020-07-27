futebol

Éderson comemora primeiro gol pelo Corinthians: 'Noite especial'

Volante entrou na segunda etapa, mudou o ritmo da equipe e, de quebra, marcou o gol que selou a classificação para as quartas de final. Ele ainda revelou um pacto dos jogadores...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 21:58

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
A noite foi especial para o volante Éderson, autor do segundo gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 diante do Oeste, em Barueri. Além da classificação, o jogador marcou seu primeiro tento com a camisa do Timão e comemorou o feito realizado.
- Uma noite muito especial. Desde o jogo passado que eu vinha tentando, vinha dando chute no gol, e agora nesse jogo tive a oportunidade de estar finalizando mais uma vez. Dessa vez, com sucesso. Muito feliz também de estar aqui no Corinthians, você viu a recepção que eu tive aqui no começo. Não só agora no gol, mas logo que cheguei. Com certeza, é uma noite muito especial - afirmou Éderson ao Premiere.
O camisa 15 ainda revelou um 'pacto' dos jogadores, de não estarem ligados no confronto entre Guarani e São Paulo, que influenciava diretamente na classificação corintiana. O Bugre acabou perdendo do rival por 3 a 1 e foi eliminado do estadual.
- A gente combinou de não ficar perguntando, para a gente focar só no nosso jogo. Fiquei sabendo só no final que falaram que classificamos. Desde o começo vim buscando ajudar defensiva a ofensivamente e, graças à Deus, deu certo - finalizou.
Agora, o Corinthians encara o Red Bull Bragantino nas quartas de final, ainda sem data e horário definidos.

