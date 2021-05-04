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futebol

Eder Militão projeta momento decisivo do Real Madrid: 'Nós queremos os dois títulos'

Zagueiro brasileiro do Real Madrid busca vitórias na Champions League e em La Liga para encerrar a temporada...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 19:49
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Decisivo na reta final da temporada 2020/2021 com a camisa do Real Madrid, o zagueiro brasileiro Eder Militão viajou para a Inglaterra cheio de moral para encarar o Chelsea, em partida de vida ou morte na semifinal da Champions League. Prestes a completar o sexto jogo na competição, o jogador vive o seu melhor momento com a camisa do clube.
Veja o mata-mata da ChampionsNesse momento, em que a temporada caminha para o seu final, o zagueiro brasileiro se mostra ainda mais importante dentro do grupo. Além de disputar a partida mais importante da temporada diante do Chelsea, os merengues seguem lutando ponto a ponto pelo título da La Liga com o Atlético de Madrid. Nesse sentido, Militão reconhece a importância de manter o foco nas duas competições.
- Temos que lutar jogo a jogo para que possamos sair felizes em toda partida que fizermos. Trabalho o dia a dia com apoio de todos os jogadores, para quando surgir as oportunidades, eu possa fazer bem as coisas. Claro que todos nós queremos os dois títulos (La Liga e Champions), mas é passo a passo - disse Militão.
Titular nas últimas nove partidas do Real Madrid entre La Liga e Champions, Eder Militão tem sido elogiado pela paciência que apresentou durante o tempo em que não recebia tantas oportunidades.
- Estou feliz por ele, ele tem sido paciente, quando não jogava ficava tranquilo, trabalhava, esperava a oportunidade. E está muito bem, fez um gol e teve duas ou três chances no primeiro metade - elogiou o técnico Zidane.

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