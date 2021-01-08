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futebol

Éder Militão entra na mira do Tottenham, afirma imprensa inglesa

Zagueiro brasileiro estaria na lista de pedidos de José Mourinho para a janela de transferências de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 10:21

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 10:21

Crédito: Oli SCARFF/AFP
Éder Militao está na lista de reforços do Tottenham para a janela de transferências de inverno na Europa. De acordo com a imprensa inglesa, o zagueiro brasileiro é uma das opções listadas por Mourinho, que pretende reforçar o sistema defensivo do clube inglês neste mês de janeiro.
+ Bayern interessado em meia, e United pode pagar R$ 653 milhões em jogador rival… Veja o Dia do MercadoA fragilidade defensiva do Tottenham ficou exposta em novembro do ano passado com a lesão de Toby Alderweireld. Sem muitas opções no centro da defesa, Mourinho transformou Eric Dier em zagueiro novamente. Além deles, há apenas no elenco o criticado Davinson Sanchez e o recém-contratado da segunda divisão Joe Rodon.
+ Briga acirrada no topo: Confira a tabela completa da Premier League
Militão não vem tendo muitas oportunidades nesta temporada do Real Madrid de Zidane, que prefere o espanhol Nacho ao brasileiro. Em março de 2019, o clube merengue pagou 50 milhões de euros (R$ 215 milhões na cotação da época) ao Porto para contratar o defensor revelado pelo São Paulo.

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