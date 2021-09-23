Edenílson vive sua fase mais artilheira com a camisa do Internacional

Crédito: Edenílson é a estrela do Internacional (Divulgação/Internacional

O principal jogador do Internacional na temporada é Edenílson. Em sua quinta temporada pelo time do Beira-Rio, os números do meia só aumentam e ele tem sido fundamental na recuperação do Colorado no Campeonato Brasileiro.

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Na vitória sobre o Fortaleza, no último domingo, Edenílson mostrou a sua frieza nos minutos finais e marcou o único gol da partida nos acréscimos. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com nove gols e faz sua temporada com mais gols com a camisa colorada (veja lista mais abaixo).

O desempenho no Internacional tem ganhado até mesmo a atenção do técnico Tite na Seleção Brasileira. O atleta foi convocado para os últimos três jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Confira abaixo o desempenho de Edenílson com o Inter a cada temporada:

2017 – 39 jogos e 1 gol

2018 – 47 jogos e 5 gols

2019 – 58 jogos e 8 gols

2020 – 54 jogos e 9 gols