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futebol

Edenílson vive sua fase mais artilheira com a camisa do Internacional

Meio-campista é o grande nome da equipe e lidera a artilharia do Brasileirão...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 16:31
Crédito: Edenílson é a estrela do Internacional (Divulgação/Internacional
O principal jogador do Internacional na temporada é Edenílson. Em sua quinta temporada pelo time do Beira-Rio, os números do meia só aumentam e ele tem sido fundamental na recuperação do Colorado no Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na vitória sobre o Fortaleza, no último domingo, Edenílson mostrou a sua frieza nos minutos finais e marcou o único gol da partida nos acréscimos. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com nove gols e faz sua temporada com mais gols com a camisa colorada (veja lista mais abaixo).
O desempenho no Internacional tem ganhado até mesmo a atenção do técnico Tite na Seleção Brasileira. O atleta foi convocado para os últimos três jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
Confira abaixo o desempenho de Edenílson com o Inter a cada temporada:
2017 – 39 jogos e 1 gol
2018 – 47 jogos e 5 gols
2019 – 58 jogos e 8 gols
2020 – 54 jogos e 9 gols
2021 – 40 jogos e 13 gols

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