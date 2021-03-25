Edenílson vibra com gol marcado em triunfo do Inter

Principal referência do Internacional, o volante EdenÍlson foi importante contra o Caxias ao marcar um dos gols da vitória que colocaram o Colorado na liderança do estadual.
Na saída de campo, o meio-campista comentou sobre a sua atuação e vibrou com o gol.
'É para ajudar a equipe. Entrei no decorrer do jogo, um jogo difícil. O professor pediu para entrar nos espaços, fui feliz e fiz o gol', afirmou.
Agora, o Internacional soma 13 pontos e aparece na liderança do Gauchão. O próximo jogo é contra o Brasil de Pelotas, fora de casa.