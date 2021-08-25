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futebol

Edenílson vê o Inter em evolução no Campeonato Brasileiro

Volante acredita que o Colorado cresce no momento certo na competição nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 18:22

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 18:22

Crédito: Edenílson é um dos destaques do Colorado (Divulgação/Internacional
Após um período conturbado na temporada com direito a eliminação na Libertadores da América, o elenco do Internacional respondeu dentro de campo e mostrou uma grande evolução.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se antes a equipe mostrava fragilidades, atualmente Diego Aguirre conseguiu arrumar a casa e deixou a equipe mais forte para brigar em jogos complicados, como, por exemplo, Flamengo e Santos fora de casa.
Dentro do elenco, o clima de otimismo é grande e o volante Edenílson não esconde a sua alegria por ver o desempenho do Colorado.
‘É um momento importante da competição. Crescemos nos últimos jogos, tivemos mais tempo para treinar. Isso fez uma diferença nos últimos jogos. Somar sete pontos de nove é muito bom e esperamos manter isso para as próximas partidas’, disparou na coletiva.
Calendário
Na próxima rodada, o Internacional de Edenílson vai medir forças contra o Atlético-GO, fora de casa.

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