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futebol

Edenilson perde os 100% de aproveitamento em cobranças de pênaltis no Inter

Volante teve a chance de colocar o Internacional nas quartas de final, mas parou nas mãos do goleiro...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 00:12

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 00:12
Crédito: Ricardo Rimoli / POOL / AFP
A noite de quinta-feira é trágica para o Internacional. Após empate sem gols no tempo normal com o Olimpia, o Colorado foi superado na disputa de pênaltis caiu nas oitavas de final da Libertadores.
Por falar na marca da cal, o torcedor do Inter terá pesadelos em relação a pênaltis por um tempo. Se não bastasse a cobrança de Galhardo (perdeu o último das série de penalidades), o time gaúcho também sofreu com o erro de Edenilson.
No tempo normal, a chance da classificação caiu nos pés do volante. Ele fez o mesmo ritual de sempre, mas o chute parou nas mãos do goleiro Aguilar.
Desde 2017 no Internacional, o meio-campista havia cobrado 14 pênaltis e tinha 100% de aproveitamento. No 15º, o erro aconteceu.

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