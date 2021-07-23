Edenilson perde os 100% de aproveitamento em cobranças de pênaltis no Inter

Crédito: Ricardo Rimoli / POOL / AFP

A noite de quinta-feira é trágica para o Internacional. Após empate sem gols no tempo normal com o Olimpia, o Colorado foi superado na disputa de pênaltis caiu nas oitavas de final da Libertadores.

Por falar na marca da cal, o torcedor do Inter terá pesadelos em relação a pênaltis por um tempo. Se não bastasse a cobrança de Galhardo (perdeu o último das série de penalidades), o time gaúcho também sofreu com o erro de Edenilson.

No tempo normal, a chance da classificação caiu nos pés do volante. Ele fez o mesmo ritual de sempre, mas o chute parou nas mãos do goleiro Aguilar.