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Edenilson pede atenção em jogo contra o Sport

Volante ligou o sinal de alerta para a situação do rival, que vai buscar pontos no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 15:13

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:13

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A expectativa dentro do Internacional é altíssima. Com o fim do Brasileirão cada vez mais próximo, elenco e torcida estão com a calculadora na mão fazendo contas para levantar a taça.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Dentro do time, o volante Edenilson, um dos principais jogadores, não esconde a sua ansiedade, mas pede que o Colorado fique com o pé no chão para evitar surpresas desagradáveis.
‘Vamos batalhar por cada bola em busca do três pontos. É um clube que não conquista o Brasileiro há mais de 40 anos, mas é jogo a jogo’, ponderou.
Sobre o jogo, Edenilson lembrou que o adversário ainda tem muito o que disputar e precisa somar pontos para fugir do rebaixamento.
+ Tem clube interessado em Alexandre Pato: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem time
‘O Sport também briga pelas suas coisas. Precisamos estar atentos a todos os detalhes’, concluiu.

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