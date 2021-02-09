Edenilson pede atenção em jogo contra o Sport

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A expectativa dentro do Internacional é altíssima. Com o fim do Brasileirão cada vez mais próximo, elenco e torcida estão com a calculadora na mão fazendo contas para levantar a taça.

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Dentro do time, o volante Edenilson, um dos principais jogadores, não esconde a sua ansiedade, mas pede que o Colorado fique com o pé no chão para evitar surpresas desagradáveis.

‘Vamos batalhar por cada bola em busca do três pontos. É um clube que não conquista o Brasileiro há mais de 40 anos, mas é jogo a jogo’, ponderou.

Sobre o jogo, Edenilson lembrou que o adversário ainda tem muito o que disputar e precisa somar pontos para fugir do rebaixamento.

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